LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française

LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

La ludothèque mobile Bulle de Jeux revient ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés.

Le dimanche, 14 décembre, la ludothèque mobile Bulle de Jeux revient à la bibliothèque de Sainte Croix VF, de 13h30 à 17h30 ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés. .

Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00

English :

The Bulle de Jeux mobile toy library is back! Come and try out, play or borrow some of the 200 games on offer, for all ages and all audiences.

