LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française
LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 19 avril 2026.
LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
La ludothèque mobile Bulle de Jeux revient ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés.
Le dimanche, 19 avril, la ludothèque mobile Bulle de Jeux revient à la bibliothèque de Sainte Croix VF, de 13h30 à 17h30 ! Venez tester, jouer ou emprunter des jeux pour tout âge et tout public parmi les 200 proposés. .
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00
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English :
The Bulle de Jeux mobile toy library is back! Come and try out, play or borrow some of the 200 games on offer, for all ages and all audiences.
L’événement LUDOTHÈQUE BULLE DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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