Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour

44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-23

Ateliers « jeux de société » en partenariat avec la ludothèque « Case départ ».

De nombreux jeux sont à votre disposition pour tous les âges. .

44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour

L’événement Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze