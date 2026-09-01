Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour
samedi 19 septembre 2026 · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour
44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-23
Ateliers « jeux de société » en partenariat avec la ludothèque « Case départ ».
De nombreux jeux sont à votre disposition pour tous les âges. .
44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
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English : Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour
L’événement Ludothèque « case départ » à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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