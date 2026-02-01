Ludothèque Médiathèque Le Phénix Colombelles
Ludothèque
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !) avec la ludothèque Être et Jouer.
Tout public
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Ludothèque
Come and play with your family, friends or on your own (we’ll introduce you to some friends!) with the toy library Être et Jouer.
Open to all
