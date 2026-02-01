Ludothèque Médiathèque Le Phénix Colombelles

Ludothèque

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !) avec la ludothèque Être et Jouer.

Tout public

Venez jouer en famille, entre amis ou en solo (on vous présentera des amis !) avec la ludothèque Être et Jouer.

Tout public .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque

Come and play with your family, friends or on your own (we’ll introduce you to some friends!) with the toy library Être et Jouer.

Open to all

L’événement Ludothèque Colombelles a été mis à jour le 2026-02-05 par Calvados Attractivité