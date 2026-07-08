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AGENDA · Coutances

Ludothèque Coutances

jeudi 9 juillet 2026 · Coutances

Ludothèque Coutances

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Ludothèque

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Ludothèque au centre d’animation Les Unelles à Coutances.
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

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English : Ludothèque

L’événement Ludothèque Coutances a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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