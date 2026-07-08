AGENDA · Coutances
Ludothèque Coutances
jeudi 9 juillet 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Ludothèque
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ludothèque au centre d’animation Les Unelles à Coutances.
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
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English : Ludothèque
L’événement Ludothèque Coutances a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme
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