Ludothèque de Siorac: Aprés-midi Jeux Siorac-en-Périgord

La Ludothèque de Siorac vous propose une aprés-midi jeux de 14 h à 16 h Salle de fêtes de Siorac le mercredi 18 Mars.

Ouvert à tous

salle des fêtes Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

English :

The Ludothèque de Siorac invites you to an afternoon of games from 2 to 4 p.m. in the Salle de fêtes in Siorac on Wednesday March 18.

Open to all

