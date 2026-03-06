Ludothèque de Siorac: Aprés-midi Jeux Siorac-en-Périgord
Ludothèque de Siorac: Aprés-midi Jeux Siorac-en-Périgord mercredi 18 mars 2026.
Ludothèque de Siorac: Aprés-midi Jeux
salle des fêtes Siorac-en-Périgord Dordogne
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
La Ludothèque de Siorac vous propose une aprés-midi jeux de 14 h à 16 h Salle de fêtes de Siorac le mercredi 18 Mars.
Ouvert à tous
salle des fêtes Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com
English :
The Ludothèque de Siorac invites you to an afternoon of games from 2 to 4 p.m. in the Salle de fêtes in Siorac on Wednesday March 18.
Open to all
