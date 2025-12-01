LUDOTHÈQUE DES MINIS Paulhan

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Entrez avec votre tout-petit dans un univers ludique et magique. Dinette, transvasement, balles, camions, voitures… C’est le moment de jouer !

Pour les 0 3 ans Gratuit.

Animé par Homo Ludens. .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

Enter a magical world of play with your little one. Dinette, transfer, balls, trucks, cars? It’s time to play!

German :

Treten Sie mit Ihrem Kleinkind in eine spielerische und magische Welt ein. Dinette, Umfüllen, Bälle, Lastwagen, Autos? Jetzt ist die Zeit zum Spielen!

Italiano :

Portate il vostro piccolo in un mondo di divertimento e magia. Dinette, trasferimenti, palline, camion, automobili? È ora di giocare!

Espanol :

Lleva a tu pequeño a un mundo de diversión y magia. Dinette, transfer, bolas, camiones, coches? ¡Es hora de jugar!

