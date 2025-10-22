Ludothèque des phoenix Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un mercredi par mois, la Ludo des Phoenix s’installe à la médiathèque !

Venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges à jouer sur place… ou à emprunter pour un mois de plaisir à la maison.

Inscription à la médiathèque obligatoire. .

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr

