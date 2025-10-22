Ludothèque des phoenix Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
Ludothèque des phoenix Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien mercredi 22 octobre 2025.
Ludothèque des phoenix
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde
Un mercredi par mois, la Ludo des Phoenix s’installe à la médiathèque !
Venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges à jouer sur place… ou à emprunter pour un mois de plaisir à la maison.
Inscription à la médiathèque obligatoire. .
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
