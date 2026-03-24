Ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen Ludothèque du Centre Socioculturel Sainte-Foy-la-Grande

Ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen

Ludothèque du Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-04-22

A partir du 22 Avril, la Ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen vous accueillera tous les mercredis matins entre 09h30 et 12h pour jouer et emprunter des jeux pour toutes et tous, tous les âges et tous les goûts ! .

Ludothèque du Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 c.giraudeau@cscfoyen.fr

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English : Ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen

L’événement Ludothèque du Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen