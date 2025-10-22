LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains

Rue des Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

2025-10-22

Avant ou après la visite venez donc essayer les jeux de la ludothèque hasard, adresse, stratégie, construction…pour tous les gouts.

Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

English :

Before or after your visit, come and try out the games in the toy library: chance, skill, strategy, construction? something for everyone.

German :

Vor oder nach dem Besuch können Sie die Spiele der Ludothek ausprobieren: Zufall, Geschicklichkeit, Strategie, Bauen?für jeden Geschmack.

Italiano :

Prima o dopo la visita, venite a provare i giochi della ludoteca: azzardo, abilità, strategia, costruzioni? Ce n’è per tutti i gusti.

Espanol :

Antes o después de su visita, venga a probar los juegos de la ludoteca: azar, habilidad, estrategia, construcción… Hay para todos los gustos.

L’événement LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE