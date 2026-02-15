LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE

Rue des Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-22 2026-04-29

Jouons au jardin avec les ludothécaires de la médiathèque MONTAIGNE, au programme jeux en bois, de stratégie et d’adresse !

A partir de 4 ans. Animations gratuites.

Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

English :

Let’s play in the garden with the toy librarians from the MONTAIGNE multimedia library, featuring wooden games, strategy and skill!

L’événement LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE