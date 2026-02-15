LUDOTHÈQUE EN GOGUETTE Balaruc-les-Bains
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-04
fin : 2026-04-22
2026-03-04 2026-04-22 2026-04-29
Jouons au jardin avec les ludothécaires de la médiathèque MONTAIGNE, au programme jeux en bois, de stratégie et d’adresse !
Jouons au jardin avec les ludothécaires de la médiathèque MONTAIGNE, au programme jeux en bois, de stratégie et d'adresse !A partir de 4 ans. Animations gratuites.
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
English :
Let’s play in the garden with the toy librarians from the MONTAIGNE multimedia library, featuring wooden games, strategy and skill!
