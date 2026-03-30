Ludothèque en itinérance Salle des fêtes Saint-Mard

Ludothèque en itinérance

Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Le CAC de Surgères propose une ludothèque en itinérance famille en milieu rural.

Des espaces pour tous jeux d’Éveil, jeux d’imitation, jeux de société et jeux de construction.

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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 cac.surgeres@orange.fr

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English :

The CAC de Surgères offers a family toy library in a rural setting.

Spaces for everyone: early-learning games, imitation games, board games and construction games.

L’événement Ludothèque en itinérance Saint-Mard a été mis à jour le 2026-03-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin