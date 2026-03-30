Ludothèque en itinérance Salle des fêtes Saint-Mard
Ludothèque en itinérance Salle des fêtes Saint-Mard lundi 13 avril 2026.
Ludothèque en itinérance
Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Le CAC de Surgères propose une ludothèque en itinérance famille en milieu rural.
Des espaces pour tous jeux d’Éveil, jeux d’imitation, jeux de société et jeux de construction.
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Salle des fêtes 40 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 cac.surgeres@orange.fr
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English :
The CAC de Surgères offers a family toy library in a rural setting.
Spaces for everyone: early-learning games, imitation games, board games and construction games.
L’événement Ludothèque en itinérance Saint-Mard a été mis à jour le 2026-03-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin