Ludothèque en itinérance Vauban samedi 31 janvier 2026.
Bibliothèque Vauban Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 12:30:00
2026-01-31
Votre ludothécaire vous attend pour des animations jeux parents enfants à la bibliothèque, venez jouer ! Entrée libre .
Bibliothèque Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr
