Ludothèque en itinérance

Bibliothèque Vauban Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Votre ludothécaire vous attend pour des animations jeux parents enfants à la bibliothèque, venez jouer ! Entrée libre .

Bibliothèque Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr

English : Ludothèque en itinérance

L’événement Ludothèque en itinérance Vauban a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)