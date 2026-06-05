Taillant

Ludothèque en plein air

Champ de la cure Taillant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une envie de jouer à l’extérieur ? ☀ La ̀ des Vals de Saintonge vous fait jouer.

Retrouvez une grande sélection de jeux de société, jeux géants, grands espaces de jeux et jouets petite enfance (0-3 et 0-6 ans), jeux de construction..

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Champ de la cure Taillant 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

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English :

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L’événement Ludothèque en plein air Taillant a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge