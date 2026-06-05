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Ludothèque en plein air Taillant

Ludothèque en plein air Taillant vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Champ de la cure

Ville : 17350 Taillant

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Taillant

Ludothèque en plein air

Champ de la cure Taillant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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Champ de la cure Taillant 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14  ludotheque@valsdesaintonge.fr

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English :

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L’événement Ludothèque en plein air Taillant a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge