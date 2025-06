Ludothèque en plein air Thors 18 juillet 2025 10:00

Charente-Maritime

Ludothèque en plein air Parc municipal Thors Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

Date(s) :

2025-07-18

La ludothèque de Vals de Saintonge Communauté et les municipalités vous donnent, rendez-vous pour des soirées jeux.

Parc municipal

Thors 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

English :

The Vals de Saintonge Communauté games library and the local councils are organising a series of games evenings.

German :

Die Ludothek der Vals de Saintonge Communauté und die Gemeinden laden Sie zu Spieleabenden ein.

Italiano :

La ludoteca della Comunità di Vals de Saintonge e i comuni organizzano una serie di serate di gioco.

Espanol :

La ludoteca de Vals de Saintonge Communauté y los ayuntamientos organizan una serie de veladas de juegos.

L’événement Ludothèque en plein air Thors a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme