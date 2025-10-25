Ludothèque éphémère Rue Jean Teillet Saint-Junien

Ludothèque éphémère Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 25 octobre 2025.

Ludothèque éphémère

Rue Jean Teillet Médiathèque municipale Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La Mairie de Saint-Junien, à travers son service d’action culturelle, vous invite à partager un moment de détente et de convivialité en partenariat avec La Roulotte. Venez découvrir un univers coloré et chaleureux autour des jeux de société, pour petits et grands ! Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou simplement curieux de tester de nouveaux jeux, vous trouverez de quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis. L’occasion parfaite de se retrouver, rire et jouer ensemble, dans une ambiance simple et conviviale. L’événement est ouvert à tous, en accès libre et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Un rendez-vous ludique et gratuit qui promet de belles découvertes, à ne pas manquer ! .

Rue Jean Teillet Médiathèque municipale Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

English : Ludothèque éphémère

German : Ludothèque éphémère

Italiano :

Espanol : Ludothèque éphémère

L’événement Ludothèque éphémère Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Porte Océane du Limousin