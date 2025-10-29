Ludothèque éphémère place Auguste Roche Saint-Junien
Ludothèque éphémère place Auguste Roche Saint-Junien mercredi 29 octobre 2025.
Ludothèque éphémère
place Auguste Roche Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien Haute-Vienne
La ludothèque à Saint-Junien vous accueille 2 fois par semaine dans un espace dédié au Jeu. Dinette, jeux de construction, jeu de stratégie, jeux d’adresse, vous trouverez une proposition large et variée pour satisfaire petit·es et grand·es ! .
place Auguste Roche Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 22 98 contact.laroulotte@gmail.com
