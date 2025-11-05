Ludothèque éphémère place Auguste Roche Saint-Junien

Ludothèque éphémère place Auguste Roche Saint-Junien mercredi 5 novembre 2025.

Ludothèque éphémère

place Auguste Roche Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

La ludothèque à Saint-Junien vous accueille 2 fois par semaine dans un espace dédié au Jeu. Dinette, jeux de construction, jeu de stratégie, jeux d’adresse, vous trouverez une proposition large et variée pour satisfaire petit·es et grand·es ! .

place Auguste Roche Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 22 98 contact.laroulotte@gmail.com

English : Ludothèque éphémère

German : Ludothèque éphémère

Italiano :

Espanol : Ludothèque éphémère

L’événement Ludothèque éphémère Saint-Junien a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Porte Océane du Limousin