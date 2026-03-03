Ludothèque éphémère Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Ludothèque éphémère

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

À la médiathèque de Saint-Junien, jouons ensemble ! En partenariat avec la Ludothèque La Roulotte, cet après-midi propose de découvrir et redécouvrir le jeu comme pratique culturelle à part entière. Jeux originaux, nouvelles façons de jouer et moments de partage rythmeront ce temps convivial ouvert à tous. .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 22 98 contact.laroulotte@gmail.com

