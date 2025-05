Ludothèque espace jeux de sociétés à St Geniez d’Olt au camping Ushuaïa – Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 5 juin 2025 07:00, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Début : Jeudi 2025-06-05

fin : 2025-06-12

2025-06-05

2025-06-12

Venez vous amuser entre amis, en famille à la Ludo’Marmots !

rendez-vous au camping Ushuaïa de 9h30 à 12h .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

Come and have fun with friends and family at Ludo’Marmots!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Freunden oder der Familie bei Ludo’Marmots!

Italiano :

Venite a divertirvi con gli amici e la famiglia a Ludo’Marmots!

Espanol :

¡Ven a divertirte con amigos y familia en Ludo’Marmots!

