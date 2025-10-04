Ludothèque et animation « les mots en folies » Bibliothèque du Tremblay Ombrée d’Anjou

Ludothèque et animation « les mots en folies » Bibliothèque du Tremblay Ombrée d’Anjou samedi 4 octobre 2025.

Ludothèque et animation « les mots en folies » Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque du Tremblay Maine-et-Loire

Entrée gratuite, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez participer à notre atelier les mots en folie (dictée).

Les bénévoles de la bibliothèque vous propose de vous retrouver autour de jeux de société.

Bibliothèque du Tremblay 7 Rue de la liberation (Le Tremblay), 49520 Ombrée d’Anjou, France Ombrée d’Anjou 49520 Grugé-l’Hôpital Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241942234 https://ombreedanjou.bibenligne.fr/bibliotheque-le-tremblay

Venez participer à notre atelier les mots en folie (dictée).

@bibliombree