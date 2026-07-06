Informations pratiques

Plogoff

Ludothèque itinérante à la Pointe du Raz

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La ludothèque Ti C’hoari, gérée par Strollad La Obra, propose des animations ludiques itinérantes à travers tout le Cap-Sizun et offre des moments de convivialité autour du jeu.

Le mercredi 12 août elle fait étape de 15h à 17h à la Pointe du Raz, devant la Maison de site ! .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ludothèque itinérante à la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz