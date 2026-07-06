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AGENDA · Plogoff

Ludothèque itinérante à la Pointe du Raz Plogoff

mercredi 12 août 2026 · Plogoff

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison de site de la Pointe du Raz
Ville
29770 Plogoff
Département
Finistère
Tarif

Plogoff

Ludothèque itinérante à la Pointe du Raz

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

La ludothèque Ti C’hoari, gérée par Strollad La Obra, propose des animations ludiques itinérantes à travers tout le Cap-Sizun et offre des moments de convivialité autour du jeu.
Le mercredi 12 août elle fait étape de 15h à 17h à la Pointe du Raz, devant la Maison de site !   .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Ludothèque itinérante à la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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