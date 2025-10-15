Ludothèque Itinérante Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe Erquy

Ludothèque Itinérante Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe Erquy mercredi 15 octobre 2025.

Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

Prenons-nous au jeu !

Après la pause estivale, la ludothèque itinérante revient à la bibliothèque d’Erquy une fois par mois, le mercredi matin pour jouer sur place, tester les jeux entre copains ou en famille, puis les emprunter (5 jeux maximum par famille). Le catalogue des jeux est disponible en ligne et il est possible de les réserver, par mail ou par téléphone auprès de la ludothèque.

La ludothèque itinérante est un service proposé par la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer, le jeu sur place est libre et ouvert à tous mais il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’animatrice pour pouvoir emprunter. Le tarif est de 22 € par famille et gratuit pour les bénéficiaires des minima sociaux. .

Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

