Ludothèque itinérante Salle Yvonne Limoge L’Absie

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres
Venez profiter d’un moment convivial pour jouer, découvrir, s’amuser avec la ludothèque Dé en bulles.
Pour petits et grands, en famille, entre amis, il y en a pour tous les goûts.
Des jeux de société, jeux en bois, jeux de construction, puzzle, espace motricité pour les plus petits … .
Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L'Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
