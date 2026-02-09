Ludothèque itinérante Salle Yvonne Limoge L’Absie

Ludothèque itinérante

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez profiter d’un moment convivial pour jouer, découvrir, s’amuser avec la ludothèque Dé en bulles.

Pour petits et grands, en famille, entre amis, il y en a pour tous les goûts.

Des jeux de société, jeux en bois, jeux de construction, puzzle, espace motricité pour les plus petits … .

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 17 02 72 referente.famille@famillesrurales.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ludothèque itinérante L’Absie a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais