Ludothèque itinérante- Martrois Grande Rue Martrois

Informations pratiques

Martrois

Ludothèque itinérante- Martrois

Grande Rue Cours de la Mairie Martrois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La ludothèque s’invite près de chez vous !

À chaque vacances scolaires, la ludothèque devient itinérante et parcourt le territoire de Pouilly / Bligny pour aller à la rencontre des habitants et partager le plaisir du jeu partout.

En famille, entre amis ou en solo, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Venez vous amuser gratuitement avec nous !

Que vous habitiez ou non la commune qui nous reçoit, vous êtes les bienvenus !

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 23 juillet de 15h à 17h, dans la cour de la mairie de Martrois .

Grande Rue Cours de la Mairie Martrois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

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English : Ludothèque itinérante- Martrois

L’événement Ludothèque itinérante- Martrois Martrois a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)