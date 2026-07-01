Ludothèque itinérante- Martrois Grande Rue Martrois
jeudi 23 juillet 2026 · Grande Rue · Martrois
Informations pratiques
Martrois
Ludothèque itinérante- Martrois
Grande Rue Cours de la Mairie Martrois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La ludothèque s’invite près de chez vous !
À chaque vacances scolaires, la ludothèque devient itinérante et parcourt le territoire de Pouilly / Bligny pour aller à la rencontre des habitants et partager le plaisir du jeu partout.
En famille, entre amis ou en solo, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Venez vous amuser gratuitement avec nous !
Que vous habitiez ou non la commune qui nous reçoit, vous êtes les bienvenus !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 23 juillet de 15h à 17h, dans la cour de la mairie de Martrois .
Grande Rue Cours de la Mairie Martrois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com
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English : Ludothèque itinérante- Martrois
L’événement Ludothèque itinérante- Martrois Martrois a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)