Ludothèque itinérante Ouainville
Ludothèque itinérante Ouainville vendredi 26 septembre 2025.
Ludothèque itinérante
Salle municipale Ouainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 17:00:00
fin : 2025-09-26 21:30:00
Date(s) :
2025-09-26
Soirée jeux de société, de 17h à 21h30 à la salle municipale.
Ouvert à tous, venez quand vous voulez! .
Salle municipale Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 94 30 apostrophe@cote-albatre.com
English : Ludothèque itinérante
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ludothèque itinérante Ouainville a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre