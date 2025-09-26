Ludothèque itinérante Ouainville

Ludothèque itinérante Ouainville vendredi 26 septembre 2025.

Ludothèque itinérante

Salle municipale Ouainville Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

2025-09-26

Soirée jeux de société, de 17h à 21h30 à la salle municipale.

Ouvert à tous, venez quand vous voulez! .

Salle municipale Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 94 30 apostrophe@cote-albatre.com

English : Ludothèque itinérante

