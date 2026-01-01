Ludothèque Jeux et sport Rue Louis Pasteur Scaër

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

2026-01-28 15:00:00
2026-01-28

Avec des activités ludiques, découvrez le sport à travers l’art… ou l’inverse !
A partir de 6 ans. Sur inscription.   .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

