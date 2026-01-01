Ludothèque Jeux et sport Rue Louis Pasteur Scaër
Ludothèque Jeux et sport Rue Louis Pasteur Scaër mercredi 28 janvier 2026.
Ludothèque Jeux et sport
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 15:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Avec des activités ludiques, découvrez le sport à travers l’art… ou l’inverse !
A partir de 6 ans. Sur inscription. .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludothèque Jeux et sport
L’événement Ludothèque Jeux et sport Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS