Ludothèque La maison du jeu Médiathèque Cérences

Ludothèque La maison du jeu

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Plongez dans différents univers de jeu

– Espace éveil pour les tout-petits,

– Jeux de construction pour bâtir, imaginer, créer,

– Coin poupées & figurines (Barbies et autres univers imaginaires),

– Jeux de société pour rire, coopérer ou se challenger.

Pauline accueille les familles tout au long de la journée.

C’est libre on arrive quand on veut, on repart quand on veut.

C’est gratuit.

Et c’est fait pour jouer ensemble ! .

Médiathèque 10 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96 contact@rejouets.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque La maison du jeu

L’événement Ludothèque La maison du jeu Cérences a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Granville Terre et Mer