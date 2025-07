Ludothèque L’Escale Bruz

Ludothèque L’Escale Bruz Mercredi 16 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Envie d’un moment ludique à partager en famille, entre amis ou même en solo ? Venez à la ludothèque du centre social l’Escale.

Vous pourrez tester de nouveaux jeux et les emprunter. Plus de 400 jeux sont à découvrir sur place.

Début : 2025-07-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T19:30:00.000+02:00

accueil@escale-bruz.fr 0787102650

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine