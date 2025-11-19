LUDOTHÈQUE Loupian
Découvrez ou redécouvrez les jeux de société, jouez en équipe ou en solo, tentez de gagner mais surtout, amusez vous !
La ludothèque est un équipement culturel où vous pouvez jouer, et participer à des animations ludiques.Sa structuration autour des jeux et des jouets est adaptée à tous les âges.C’est l’occasion de partager un bon moment en famille ou entre amis !Découvrez ou redécouvrez les jeux de société, jouez en équipe ou en solo, tentez de gagner mais surtout, amusez vous ! .
65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
English :
Discover or rediscover board games, play as a team or solo, try to win, but above all, have fun!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie Gesellschaftsspiele, spielen Sie im Team oder allein, versuchen Sie zu gewinnen, aber vor allem haben Sie Spaß!
Italiano :
Scoprite o riscoprite i giochi da tavolo, giocate in squadra o da soli, cercate di vincere, ma soprattutto divertitevi!
Espanol :
Descubre o redescubre los juegos de mesa, juega en equipo o en solitario, intenta ganar, pero sobre todo, ¡diviértete!
