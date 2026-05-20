Ludothèque Ludobus Ygos-Saint-Saturnin
Ludothèque Ludobus Ygos-Saint-Saturnin mercredi 22 juillet 2026.
Ygos-Saint-Saturnin
Ludothèque Ludobus
Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Un moment de convivialité vous attends avec l’animation ludothèque proposée par le Ludobus
Un moment de convivialité vous attends avec l’animation ludothèque proposée par le Ludobus .
Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Ludothèque Ludobus
A moment of conviviality awaits you with the Ludobus toy library
L’événement Ludothèque Ludobus Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx