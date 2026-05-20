Ygos-Saint-Saturnin

Ludothèque Ludobus

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Un moment de convivialité vous attends avec l’animation ludothèque proposée par le Ludobus

Un moment de convivialité vous attends avec l’animation ludothèque proposée par le Ludobus .

Salle des fêtes Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Ludothèque Ludobus

A moment of conviviality awaits you with the Ludobus toy library

L’événement Ludothèque Ludobus Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx