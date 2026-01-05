Ludothèque Place du Vieux Château Montbron

Ludothèque

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date :

2026-02-10 10:00:00

2026-02-10 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Hervé vous propose des univers Lego et Playmobil différents pour que petits et grands partagent un moment convivial.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 47 85 coordination@ahtoupie.fr

English :

Hervé offers a range of different Lego and Playmobil worlds for young and old to enjoy together.

