Ludothèque Petits artistes, du grand art ! Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer

Route de Kerniguez Maison de l’Enfance Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-22 10:00:00

Atelier la ludothèque et le relais de la petite enfance organisent pour les tout-petits un atelier peinture.

Sur inscription. .

Route de Kerniguez Maison de l'Enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 45

