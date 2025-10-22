Ludothèque Petits artistes, du grand art ! Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer
Route de Kerniguez Maison de l’Enfance Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-10-22 10:00:00
Atelier la ludothèque et le relais de la petite enfance organisent pour les tout-petits un atelier peinture.
Sur inscription. .
Route de Kerniguez Maison de l’Enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 45
