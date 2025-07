Ludothèque profitons encore des vacances Amilly

Ludothèque profitons encore des vacances

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Début : 2025-08-28 14:00:00

fin : 2025-08-28 18:00:00

2025-08-28

Venez passer un moment convivial entre amis ou en famille docteur pilule, little secret, just one, mime, time’s up, color brain, tumblin dice… .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 75

English :

Toy library: let’s make the most of the vacations

German :

Ludothek: Lasst uns die Ferien noch genießen

Italiano :

Ludoteca: più divertimento per le vacanze

Espanol :

Ludoteca: más diversión navideña

