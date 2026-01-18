Ludothèque Impasse du cinéma Sabres

Ludothèque

Impasse du cinéma 176 Victor hugo Maison des associations Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Ce sera vendredi prochain, à la sortie de l’école à 16h30, dans l’impasse du cinéma, venez découvrir et emprunter gratuitement des jeux pour les petits et les grands !

Ce sera vendredi prochain, à la sortie de l’école à 16h30, dans l’impasse du cinéma, venez découvrir et emprunter gratuitement des jeux pour les petits et les grands ! .

Impasse du cinéma 176 Victor hugo Maison des associations Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque

Next Friday, when school lets out at 4:30 p.m. in the cinema cul-de-sac, come and discover and borrow free games for young and old!

L’événement Ludothèque Sabres a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cœur Haute Lande