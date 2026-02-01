Ludothèque Ti C’hoari Salle Communale Ti Plougon Plogoff
Ludothèque Ti C’hoari Salle Communale Ti Plougon Plogoff mardi 10 février 2026.
Ludothèque Ti C’hoari
Salle Communale Ti Plougon 37 Le Bourg Plogoff Finistère
Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10 19:00:00
2026-02-10
Pour partager un moment convivial et ludique en famille ou entre ami.e.s/voisin.e.s, une animatrice ludothécaire vient à votre rencontre avec une sélection variée de jeux de société et jeux en bois. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts (jeux de stratégie, ambiance, jeux coopératifs, grands jeux…) .
Salle Communale Ti Plougon 37 Le Bourg Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46
