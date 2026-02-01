Ludothèque Ti C’hoari Bibliothèque municipale Plogoff

Ludothèque Ti C’hoari

Bibliothèque municipale 1 Imp. Bel air Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pour partager un moment convivial et ludique en famille ou entre ami.e.s/voisin.e.s, une animatrice ludothécaire vient à votre rencontre avec une sélection variée de jeux de société et jeux en bois. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts (jeux de stratégie, ambiance, jeux coopératifs, grands jeux…). .

Bibliothèque municipale 1 Imp. Bel air Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque Ti C’hoari

L’événement Ludothèque Ti C’hoari Plogoff a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz