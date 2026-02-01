Ludothèque Ti C’hoari Bibliothèque municipale Plogoff
Ludothèque Ti C’hoari Bibliothèque municipale Plogoff mercredi 18 février 2026.
Ludothèque Ti C’hoari
Bibliothèque municipale 1 Imp. Bel air Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Pour partager un moment convivial et ludique en famille ou entre ami.e.s/voisin.e.s, une animatrice ludothécaire vient à votre rencontre avec une sélection variée de jeux de société et jeux en bois. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts (jeux de stratégie, ambiance, jeux coopératifs, grands jeux…). .
Bibliothèque municipale 1 Imp. Bel air Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludothèque Ti C’hoari
L’événement Ludothèque Ti C’hoari Plogoff a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz