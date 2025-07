Ludothèque tout un art Amilly

304 Rue de la Libération Amilly Loiret

Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

2025-08-19

Exprimez votre sens créatif à travers plusieurs jeux Time’s up, Mim Too, esquissé, story cube, dream on, le grand méchant monstre… .

304 Rue de la Libération Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 75

English :

Toy library: an art form

German :

Ludothek: Eine Kunst für sich

Italiano :

Ludoteca: una forma d’arte

Espanol :

La ludoteca: un arte

