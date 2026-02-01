Ludoversaire de la Ludo’sphère Ludo’sphère Aix-en-Provence

Ludoversaire de la Ludo’sphère

Samedi 7 février 2026 de 10h à 18h. Ludo’sphère 60 chemin de Beauregard Résidence La Pinette Bat. A Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

9 ans déjà et encore plus de jeux. La Ludo’sphère souffle ses 9 bougies et on compte bien les souffler avec vous.Familles

Au menu de cette journée de folie

Karaoké (oui, même les fausses notes sont acceptées)

Tours de magie (attention… émerveillement garanti)

Jeux en bois XXL (plus c’est grand, plus c’est fun !)



La cerise sur le gâteau ? LA TOMBOLA, Tirage à 17h ! Des jeux et jouets à gagner

Bref encore plus de jeux, encore plus de rires, encore plus de souvenirs

On vous attend nombreux pour ce LUDOVERSAIRE. .

Ludo’sphère 60 chemin de Beauregard Résidence La Pinette Bat. A Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 92 87 33 ludosphere.aix@gmail.com

English :

9 years old and still more games. The Ludo?sphère is celebrating its 9th birthday, and we’re looking forward to blowing out the candles with you.

