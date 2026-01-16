Ludovic Loft Cinémas Châtellerault

Ludovic

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09

Ludovic Tézier est aujourd’hui l’un des plus grands barytons au monde. Derrière cette voix majeure de l’opéra, en coulisses comme à la ville, il y a un homme simple, passionné par son art, mais aussi une femme, sa femme, Cassandre Berthon, soprano. Des scènes les plus prestigieuses à l’intimité de leur maison, de répétitions en master class, se dévoilent à la fois toute l’exigence du travail d’interprétation et la profondeur d’âme qui l’habite. Porté par son humanité naturelle et la force de son amour, Ludovic nous révèle ce qui fait la voix exceptionnelle de Tézier .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludovic

L’événement Ludovic Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne