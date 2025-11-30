Ludovic Ernault & Simon Martineau en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris

Dans cette alchimie sonore, le silence et l’écoute occupent une place prépondérante, conférant à leur musique une profondeur et une sensibilité unique.

Ludovic Ernault : saxophone alto

Simon Martineau : guitare

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Ludovic Ernault au saxophone et Simon Martineau à la guitare forment ce duo depuis 2020.

Leur répertoire, alliance entre des standards et des compositions originales, reflète l’essence d’une collaboration artistique profonde, avec une affection particulière pour deux compositeurs majeurs du XXème siècle Duke Ellington et Thelonious Monk.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

