Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque Chamousey, Chaumousey
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Chamousey · Chaumousey
Informations pratiques
Ludovic Füschtelkeit Vendredi 16 octobre, 20h00 Bibliothèque Chamousey Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de l’Encyclopédie des Méconnaissances (Ed. de la Pigne/2021) . On peut le voir également dans l’édifiante série documentaire sur la chaîne Youtube Les Secrets du Monde.
Orateur auto-admiratif, Ludovic Füschtelkeit vous entraînera cette fois-ci dans une logorrhée folle, épatante et érudite sur la France entre monts et merveilles.
Bibliothèque Chamousey Chaumousey Chaumousey 88390 Vosges Grand Est
Conférence-spectacle
Crédit photo: Clément MARTIN
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