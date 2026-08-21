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Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque Chamousey, Chaumousey

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Chamousey · Chaumousey

Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque Chamousey, Chaumousey

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Chamousey
Adresse
Chaumousey
Ville
88390 Chaumousey
Département
Vosges

Ludovic Füschtelkeit Vendredi 16 octobre, 20h00 Bibliothèque Chamousey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de l’Encyclopédie des Méconnaissances (Ed. de la Pigne/2021) . On peut le voir également dans l’édifiante série documentaire sur la chaîne Youtube Les Secrets du Monde.
Orateur auto-admiratif, Ludovic Füschtelkeit vous entraînera cette fois-ci dans une logorrhée folle, épatante et érudite sur la France entre monts et merveilles.

Bibliothèque Chamousey Chaumousey Chaumousey 88390 Vosges Grand Est
Conférence-spectacle

Crédit photo: Clément MARTIN

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