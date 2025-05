Ludovic Savariello : Fournisseur officiel de bonheur – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 4 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

Psyshow Il est où le bonheur ? Pour le savoir, suivez le guide ! Ludovic Savariello partage avec nous son histoire personnelle « tragi-comique », sa force de résilience, et nous révèle aussi certaines de ses trouvailles : comprendre que le bonheur n’est pas dans le pré, mais bien en chacun de nous et que nous avons tous des supers pouvoirs, dont celui d’être heureux. Dans ce « psyshow » unique, ludique, interactif, Ludovic nous donne quelque chose de précieux et d’essentiel : le mode d’emploi de notre cerveau, cette fabuleuse machine qui contrôle tout de notre vie, « notre fournisseur officiel de bonheur ». Psyshow pris en charge par la sécurité sociale !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/