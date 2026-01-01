Ludovick Concert BAR Ô Dix Verres Vichy

Ludovick Concert BAR Ô Dix Verres Vichy vendredi 16 janvier 2026.

Ludovick Concert

BAR Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : – –

Début : 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16

Ludovick est un chanteur guitare et voix en acoustique qui reprend des grands classiques de la variété française avec une belle énergie !
BAR Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82  odixverres@outlook.com

English :

Ludovick is an acoustic guitar and voice singer who covers classic French songs with great energy!

L’événement Ludovick Concert Vichy a été mis à jour le 2026-01-09 par Vichy Destinations