LUDWIG VON 88 + 1ERE PARTIE Château-Thierry

LUDWIG VON 88 + 1ERE PARTIE

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 8 – 8 – 14

8

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

En 2023, les Ludwig von 88 ont fêté leurs 40 ans. Voilà qui est sacrément étonnant !

Oui, ils avaient juré de se faire hara-kiri à 25 ans, car le rock après 25 ans, c’est juste un truc de bourgeois ; ils ont tout fait pour finir au cachot en se foutant de tout et de tout le monde ; ils ne se parlent plus depuis 1979 (ils communiquent uniquement par comédies musicales) et composent leurs nouvelles chansons par lettres d’avocat et lancés d’huissiers à la tronche ; la presse et les médias se sont ligués contre eux pour faire dérailler leur carrière (en 40 ans, pas une couverture de Paris Match ni de Demeures et Châteaux, pas une ligne dans Nous Deux, Modes & Travaux ou Terre Plate Magazine) ; tous les batteurs de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les bouchers de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les policiers moustachus de France et de Navarre veulent leur peau ; pas un seul dictateur ne leur a jamais proposé de faire l’hymne officiel de leur coup d’état, ni de leur opération militaire spéciale, ni de leur coupe du monde ; même le comité olympique a refusé leurs pots de vin ; ils osent mettre des points virgules dans leurs communiqués ; ils sont tellement vieux que même Michel Drucker les appelle papys. Mais il faut se rendre à l’évidence ils sont increvables. Le No Future a toujours de l’avenir !

Source: La Biscuiterie 8 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@labiscuiterie.org

