Ludwig Von 88 + Brigitte Bop
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 23:30:00
2025-12-12
LUDWIG VON 88 + BRIGITTE BOP
En 2023, les Ludwig von 88 ont fêté leurs 40 ans. Voilà qui est sacrément étonnant !
Oui, ils avaient juré de se faire hara-kiri à 25 ans, car le rock après 25 ans, c’est juste un truc de bourgeois ; ils ont tout fait pour finir au cachot en se foutant de tout et de tout le monde ; ils ne se parlent plus depuis 1979 (ils communiquent uniquement par comédies musicales) et composent leurs nouvelles chansons par lettres d’avocat et lancés d’huissiers à la tronche ;
Le No Future a toujours de l’avenir !
BRIGITTE BOP
Retrouvez en ouverture les punk rockeur orléanais de Brigitte Bop !!!
Twist in punk ?? .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
LUDWIG VON 88 + BRIGITTE BOP
In 2023, Ludwig von 88 celebrated their 40th anniversary. Now that’s pretty amazing!
LUDWIG VON 88 + BRIGITTE BOP
Im Jahr 2023 feierten die Ludwig von 88 ihr 40-jähriges Jubiläum. Das ist verdammt erstaunlich!
LUDWIG VON 88 + BRIGITTE BOP
Nel 2023, i Ludwig von 88 hanno festeggiato il loro 40° anniversario. E questo è piuttosto sorprendente!
LUDWIG VON 88 + BRIGITTE BOP
En 2023, Ludwig von 88 celebró su 40 aniversario. Y eso es increíble
L’événement Ludwig Von 88 + Brigitte Bop Tours a été mis à jour le 2025-07-28 par ADT 37