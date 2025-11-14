LUDWIG VON 88 – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan

LUDWIG VON 88 – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan vendredi 14 novembre 2025.

LUDWIG VON 88 Début : 2025-11-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Ils avaient juré de se faire hara-kiri à 25 ans, car le rock après 25 ans, c’est juste un truc de bourgeois.Ils ont tout fait pour finir au cachot en se foutant de tout et de tout le monde, mais il faut se rendre à l’évidence : ils sont increvables.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CAFEMUSIC’ 4 CALE DE LA MARINE 40000 Mont De Marsan 40