LUDWIG VON 88 – Le Forum – La Grande Salle Vaureal samedi 13 décembre 2025.

Ludwig Von 88 en concert le samedi 13 décembre 2025 au Forum de Vauréal !En 2023, les Ludwig von 88 ont fe^te´ leurs 40 ans. Voila` qui est sacre´ment e´tonnant ! Oui, ils avaient jure´ de se faire hara-kiri a` 25 ans, car le rock apre`s 25 ans, c’est juste un truc de bourgeois ; ils ont tout fait pour finir au cachot en se foutant de tout et de tout le monde ; ils ne se parlent plus depuis 1979 (ils communiquent uniquement par come´dies musicales) et composent leurs nouvelles chansons par lettres d’avocat et lance´s d’huissiers a` la tronche ; la presse et les me´dias se sont ligue´s contre eux pour faire de´railler leur carrie`re (en 40 ans, pas une couverture de Paris Match ni de Demeures et Cha^teaux, pas une ligne dans Nous Deux, Modes & Travaux ou Terre Plate Magazine) ; tous les batteurs de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les bouchers de France et de Navarre veulent leur peau ; tous les policiers moustachus de France et de Navarre veulent leur peau ; pas un seul dictateur ne leur a jamais propose´ de faire l’hymne officiel de leur coup d’e´tat, ni de leur ope´ration militaire spe´ciale, ni de leur coupe du monde ; me^me le comite´ olympique a refuse´ leurs pots de vin ; ils osent mettre des points virgules dans leurs communique´s ; ils sont tellement vieux que me^me Michel Drucker les appelle papys.Mais il faut se rendre a` l’e´vidence : ils sont increvables. Le No Future a toujours de l’avenir !

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95