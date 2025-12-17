Lueurs astrales Hirsingue

Lueurs astrales

place de l’Église Hirsingue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 18:30:00

2026-01-18

CHORILLA sera pour l’occasion, accompagné d’un orchestre à cordes, placé sous la direction de Franck NILLY.

CHORILLA, le choeur de l’Ill et de la Largue, présente Lueurs Astrales .

Un programme intimiste dont l’oeuvre principale sera la Sunrise Mass d’Ola Gjeilo. Mais il y aura d’autres surprises.

place de l’Église Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 10 78 56 communication@chorilla.com

English :

CHORILLA will be accompanied by a string orchestra conducted by Franck NILLY.

