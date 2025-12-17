Lueurs astrales Hirsingue
Lueurs astrales Hirsingue dimanche 18 janvier 2026.
Lueurs astrales
place de l’Église Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18 18:30:00
Date(s) :
2026-01-18
CHORILLA sera pour l’occasion, accompagné d’un orchestre à cordes, placé sous la direction de Franck NILLY.
CHORILLA, le choeur de l’Ill et de la Largue, présente Lueurs Astrales .
Un programme intimiste dont l’oeuvre principale sera la Sunrise Mass d’Ola Gjeilo. Mais il y aura d’autres surprises.
CHORILLA sera pour l’occasion, accompagné d’un orchestre à cordes, placé sous la direction de Franck NILLY. .
place de l’Église Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 10 78 56 communication@chorilla.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CHORILLA will be accompanied by a string orchestra conducted by Franck NILLY.
L’événement Lueurs astrales Hirsingue a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme du Sundgau