Lueurs astrales Pfetterhouse Pfetterhouse

Chorilla, le Chœur de l’Ill et de la Largue, présente Lueurs Astrales .

Un concert d’œuvres récentes mais harmonieuses, sous les chaudes lumières des étoiles. L’œuvre principale est la Sunrise Mass , d’Ola Gjeilo, mais il y aura d’autres surprises ! .

1 Rue de la suisse Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 10 78 56 communication@chorilla.com

English :

A concert of recent but harmonious works, under warm starlight.

