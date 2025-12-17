Lueurs astrales Pfetterhouse Pfetterhouse
Lueurs astrales Pfetterhouse Pfetterhouse samedi 17 janvier 2026.
1 Rue de la suisse Pfetterhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 21:30:00
2026-01-17
Un concert d’œuvres récentes mais harmonieuses, sous les chaudes lumières des étoiles.
Chorilla, le Chœur de l’Ill et de la Largue, présente Lueurs Astrales .
Un concert d'œuvres récentes mais harmonieuses, sous les chaudes lumières des étoiles. L'œuvre principale est la Sunrise Mass , d'Ola Gjeilo, mais il y aura d'autres surprises !
1 Rue de la suisse Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 10 78 56 communication@chorilla.com
English :
A concert of recent but harmonious works, under warm starlight.
